Мир 12 декабря 2022, 04:30 Зеленский назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в некоторых регионах Украины Зеленский: ситуация с электроснабжением в Киевской и Одесской областях сложная Pxhere

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В нескольких регионах Украины остается сложной ситуация с энергоснабжением. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале.

Крайне непростая ситуация сейчас фиксируется в Одесской области, отметил Зеленский. В этом регионе произошло больше всего отключений электроэнергии. Но, как заметил украинский лидер, там продолжаются восстановительные работы. Помимо Одесской области, ситуация остается очень сложной еще в восьми регионах.

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«Киев и область, Львовщина, Винницкая область, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина — ситуация остается очень сложной», — сказал он.

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В Одесской области более 1,5 миллиона жителей остались без электричества. Как отмечал Зеленский ранее, в регионе подключена только критическая инфраструктура. По его словам, энергосистема Украины «мягко говоря, очень далека от нормального состояния».

Российские военные в октябре стали наносить удары по объектам военного управления, энергетической инфраструктуры и оборонной промышленности Украины. Такое решение Минобороны России последовало после террористической диверсии, которая была устроена украинскими боевиками на Крымском мосту.