Зеленский назвал российскую журналистку Ольгу Скабееву «очень опасной»

Зеленский отказался свидетельствовать против Трампа Подробнее

Одна из украинских журналистов спросила у главы государства, планирует ли он принимать участие в программе «60 минут», которая транслируется на телеканале «Россия».

«А „60 минут“ это что? А-а-а-а, госпожа Скабеева! И тот господин, который поймал меня в Нью-Йорке. Это ее муж? А она планировала (о своем участии в программе „60 минут“ — ред.)? Ох, ох! Очень опасно! Почему я игнорирую? По поводу журналистики. Они правду о нас показывают или нет?» — отреагировал президент Украины.

Ни один из российских журналистов не был аккредитован для участия в пресс-марафоне главы украинского государства. Зеленский подчеркнул, что ему не о чем беседовать с российскими средствами массовой информации. Он объяснил это разными позициями относительно его страны.

По мнению Зеленского, российские СМИ «настроены не тепло к независимости Украины». Именно поэтому диалог выстроить с ними не представляется возможным.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Ольга Скабеева пыталась аккредитоваться для участия в пресс-марафоне, но «она не сможет въехать на территорию Украины».