  • Зеленский назвал российскую журналистку Ольгу Скабееву «очень опасной»

    11 октября 2019, 00:59

    Светлана Степанова

    Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему российские журналисты не были допущены на пресс-марафон, который проходил 10 октября в Киеве. Он также выразил свое мнение о журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой. Подробности опубликовало ИА Regnum.
    Зеленский назвал российскую журналистку Ольгу Скабееву «очень опасной»

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    Одна из украинских журналистов спросила у главы государства, планирует ли он принимать участие в программе «60 минут», которая транслируется на телеканале «Россия».

    «А „60 минут“ это что? А-а-а-а, госпожа Скабеева! И тот господин, который поймал меня в Нью-Йорке. Это ее муж? А она планировала (о своем участии в программе „60 минут“ — ред.)? Ох, ох! Очень опасно! Почему я игнорирую? По поводу журналистики. Они правду о нас показывают или нет?» — отреагировал президент Украины.

    Ни один из российских журналистов не был аккредитован для участия в пресс-марафоне главы украинского государства. Зеленский подчеркнул, что ему не о чем беседовать с российскими средствами массовой информации. Он объяснил это разными позициями относительно его страны.

    По мнению Зеленского, российские СМИ «настроены не тепло к независимости Украины». Именно поэтому диалог выстроить с ними не представляется возможным.

    Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Ольга Скабеева пыталась аккредитоваться для участия в пресс-марафоне, но «она не сможет въехать на территорию Украины».