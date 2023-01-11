Мир 11 января 2023, 20:25 Зеленский назвал «риторику об открытых дверях» НАТО недостаточной для Украины Президент Зеленский: Украина ждет от НАТО большего, чем слова об «открытых дверях» альянса РИА «Новости»

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Украина ожидает от руководства НАТО чего-то большего, чем заявления об «открытых дверях», заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, власти будут ожидать «мощных шагов» со стороны альянса во время саммите в Вильнюсе, сообщил ТАСС.

«Решение будет [на саммите НАТО] в Вильнюсе, мы очень ожидаем мощных шагов, мы рассчитываем на что-то большее, чем просто открытые двери», — выразил надежду Зеленский.

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Украинский лидер добавил, что поддержка со стороны Североатлантического альянса «мотивирует» жителей страны, как и статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент уточнил, что Украине важно видеть, что ее в действительности поддерживают и рассматривают в качестве равного партнера, а не просто «кормят обещаниями».

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Запасы оружия в странах Запада стремительно сокращаются из-за поставок на Украину, отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора». По его словам, поддержка украинских властей серьезно сказалась и на обороноспособности НАТО в целом. Военнослужащие ВСУ тратят столько боеприпасов, сколько члены альянса не успевают производить.