Зеленский назвал Путина «очень эмоциональным» в отношении Украины

Президент России Владимир Путин проявляет чрезмерную эмоциональность и действует иррационально в отношениях с Украиной, заявил лидер этой страны Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в преддверии своего визита в США.

«Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины», — сказал Зеленский в интервью Washington Post.

По его мнению, президент России в принципе иногда бывает очень эмоциональным.

Ранее украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что Зеленский боится Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним.

«Зеленский Путина боится, он туда (в Москву — прим. ред.) не поедет. Он найдет кучу причин. Ну, трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным», — заявил Москаль.

Вероятность встречи Путина с его украинским коллегой в июле прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин готов к диалогу с Зеленским. Однако он не видит смысла поднимать те темы, которые бесполезно обсуждать на двустороннем уровне, добавил представитель Кремля.