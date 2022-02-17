Зеленский назвал прямые переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленными

Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском, это бессмысленно, поскольку они ничего не решают. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «РБК-Украина».

«Нет, не пойдем (на прямые переговоры — прим. ред.). Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу <…> Вот это они решают», — заявил Зеленский.

ДНР и ЛНР, по словам украинского лидера, политические вопросы не решают.

«Мы же знаем, как проходит заседание „минских“ подгрупп — с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят», — отметил глава Украины.

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, по мнению Зеленского, «фактически и юридически» не субъект.

«Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — сказал Зеленский. По его мнению, желание РФ выставить их субъектами лишь затягивает процесс. Он отметил, что россияне знают о нежелании Киева с ними разговаривать.

«А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами — у нас же нет предубеждений насчет вас», — добавил Зеленский.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее заявили, что сегодня утром украинские силовики четыре раза ударили по четырем населенным пунктам самопровозглашенной республики. Для этого они использовали минометы, которые запрещены минскими договоренностями.

Украинские военные совершили обстрел в 05:30 по московскому времени из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК.