Зеленский назвал приоритетом Украины выяснение причин катастрофы Boeing в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеобращение к соотечественникам после трагедии с авиакатастрофой в Иране. Он заявил, что страна проведет расследование и узнает правду о причинах трагедии.

«Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», — сказал Зеленский.

Он отметил, что выяснение обстоятельств произошедшего является приоритетом Украины. Также президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира», — подчеркнул политик.

По его словам, расследованием катастрофы займется комиссия, которую создала Организация гражданской авиации Исламской Республики Иран. К ней присоединятся 45 украинских специалистов. В частности, это будут эксперты из Государственной авиационной службы Украины, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, а также представители «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Зеленский призвал журналистов не спекулировать на тему трагедии и дождаться окончания официального расследования и его результатов.

Самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение в аэропорту Ирана утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выжить никому не удалось. Большинство жертв катастрофы — граждане Ирана. Кроме того, среди погибших — жители Канады, Афганистана, Великобритании, Германии. Весь экипаж судна состоял из украинцев.