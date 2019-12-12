Зеленский назвал пять пунктов формулы будущего Украины

Мир, эффективные институты, инвестиции, измененная инфраструктура и власть народа. Такие составляющие формулы будущего для Украины вывел президент страны Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, сейчас государство не сможет стать лидером в мире. Это невозможно при нынешних размерах территории, технологиях, объемах добычи полезных ископаемых и потенциале промышленности.

«Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно», — заявил Зеленский в своей авторской колонке для спецвыпуска журнала «Новое время».

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Чтобы этого достичь, глава Киева предлагает выполнить пять пунктов «формулы будущего для Украины».

Первым пунктом Зеленский назвал достижение мира, при котором страна должна вернуть свои территории и граждан. Затем необходимо создать «эффективные институты и прозрачные правила игры». Речь идет о защите прав и победе над коррупцией.

Дальше президент упомянул инвестиции и развитие бизнеса. Четвертым пунктом стала качественная инфраструктура всех сфер жизни. Замыкает список формулы власть народа.

«Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента», — завершил Зеленский.