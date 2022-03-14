Зеленский назвал цель переговоров с Россией

Главной целью переговоров России и Украины является получение «действенных гарантий». Об этом заявил в очередном обращении президент Украины Владимир Зеленский. Он не уточнил, какие именно гарантии имел в виду. Его слова опубликовало РИА «Новости».

Говоря о перспективе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, он отметил, что это «сложная история, тяжелый путь», но он сам считает его абсолютно правильным.

Зеленский также заявил, что представители украинской и российской делегации практически ежедневно выходят на связь в видеоформате.

«У нашей делегации задача четкая — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди», — сказал Зеленский.

Ранее член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде страны Давид Арахамия сообщил, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в режиме видеосвязи в понедельник, 14 марта. Они начнутся в 10:30.