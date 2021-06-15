Зеленский назвал несправедливыми требования МВФ к Украине для получения поддержки

Владимир Зеленский потребовал от Международного валютного фонда (МВФ) особого отношения к Украине. Он заявил, что организация не может выдвигать общие требования, так как его страна восьмой год находится в состоянии войны.

Зеленский отметил, что экономическая стабильность Украины зависит от МВФ, для получения поддержки в размере пяти миллиардов долларов страна должны выполнить ряд требований. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента.

Требования Зеленский назвал «несправедливыми», так как его страна, в отличие от других, находится в состоянии войны уже много лет, все деньги уходят на военные нужды, отчего страдает экономика Украины. В таких условиях, отметил Владимир Зеленский, власти Украины не могут проводить запрашиваемые фондом реформы и вынуждены искать другие пути для выполнения требований МВФ.

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», — заявил президент.

Новую программу поддержки Украины Международный валютный фонд запустил в середине прошлого года. Страна уже получила 2,1 миллиарда долларов из обещанных пяти. Остальные перечисления заморожены из-за невыполнения Украиной требований.