Зеленский назвал недостаточной одну встречу с руководством России

При заключении договора между Киевом и Москвой одной встречей с руководством России не обойдется, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я за то, чтобы встреча с Россией у нас была быстрее. Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их вариант», — сказал Зеленский в интервью украинским СМИ. Его процитировало РИА «Новости».

Спорными, по словам главы Украины, остаются вопросы Донбасса и Крыма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 апреля заявлял о готовности Путина встретиться с Зеленским. Пресс-атташе отметил, что главы стран могут сесть за стол переговоров. Но для этого украинский лидер должен «согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация». Также Песков отметил, что российская сторона через переговоры «хочет положить конец спецоперации».

В четверг, 14 апреля, представитель Кремля подтвердил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским. Песков еще раз подчеркнул, что проведения переговоров на таком уровне, должны быть подготовлены соответствующие условия и документы.