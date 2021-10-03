Зеленский назвал «наглой» международную политику Украины

Украина придерживается «наглого» стиля политики на международной арене. Подобная манера помогает стране делать шаги вперед, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам лидера страны, власти сделали уже много для международной субъектности Украины. Эти достижения Зеленский назвал главной победой в 2021 году. При этом он добавил, что принятых решений все равно недостаточно.

«У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: „давайте подождем еще пять лет“. Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика „наглая“», — привели слова Зеленского на сайте президента страны.

Украинский лидер выразил уверенность, что без такой сильной и «наглой» международной политики никто бы не увидел шагов страны вперед.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы остаться президентом Украины до полного выполнения своих предвыборных обещаний. По его словам, в программе лидера страны и его партии нет таких пунктов, которые было бы невозможно выполнить.