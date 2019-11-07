Зеленский назвал концерн «Укроборонпром» концертом

Владимира Зеленского сильно расстроило состояние украинской оборонки. На пресс-конференции он даже несколько раз назвал государственный концерн «Укроборонпром» концертом.

Украинский президент заявил, что он в шоке от того, что увидел на предприятиях военного комплекса страны. В частности, завод имени Малышева в Харькове за минувшие 10 лет построил всего один танк для вооруженных сил Украины. Для сравнения: в советском союзе на этом же предприятии выпускали до 900 боевых машин в год. При этом сам завод не простаивает, рабочие собирают танки, правда не для местной армии, а для Таиланда. Зеленский попросил разобраться, почему так происходит.