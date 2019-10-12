Зеленский назвал Европу шокированной поведением Порошенко

На видео, опубликованном в соцсетях Зеленского, он называет ошибкой желание Порошенко возглавить новый «Майдан».

«Вы видели заявления и президента (Германии — прим. ред.) Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус», — заявил Зеленский.

Порошенко ответит за все, что сделал — Зеленский Подробнее

Президент Украины заподозрил, что Порошенко не просто забывает, а не верит в то, что он больше не глава государства. Зеленский также заметил, что его предшественник понимает, что «формула Штайнмайера» «в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах».

Формулу предложил бывший глава МИД Германии, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Ее суть в том, что сначала на Украине вступает в силу временный закон об особом статусе территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, потом там проводят выборы, и если ОБСЕ признает голосование, закон начнет действовать на постоянной основе.

После того, как Киев официально согласился на нее, по Украине прошла волна протестов. На майдане Незалежности в Киеве собрались 10 тысяч человек, в том числе бывший президент страны Петр Порошенко.