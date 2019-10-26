Зеленский назвал «эмоциональными» разговоры с националистами про «президента-лоха»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с группой вооруженных людей на линии соприкосновения в Донбассе. По словам главы государства, «некоторые разговоры получились эмоциональными».

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«Провел двое суток в Золотом (село в Луганской области — ред.)… От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам», — написал президент в Facebook.

Беседа попала на видео. На кадрах неизвестный мужчина предлагает Зеленскому «формализовать отношения», подписав меморандум.

«Я с тобой? Ты хочешь со мной формализовать отношения?» — удивился Зеленский, заявив, что может разоружить группу.

В штабе украинской военной операции сообщили, что люди, пытавшиеся ставить условия президенту, представились добровольцами и что они не относятся ни к одному из украинских силовых ведомств. Следовательно, группа находилась в Золотом нелегально.