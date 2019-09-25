Зеленский назвал единственного человека, способного на него давить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него может давить только его шестилетний сын. Так он ответил на вопрос о давлении Дональда Трампа в связи с расследованием против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

«На меня давить может только мой сын, которому шесть лет», — сказал Зеленский корреспонденту телеканала «Россия 1».

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Зеленский подчеркнул, что является президентом независимой страны. По его словам, Украина ни у кого ничего не просит, это новая и сильная страна, которая «сама может кому-то помочь». Интересно, что под конец разговора с российскими журналистами Зеленский перешел с украинского на русский язык.

Вопрос о давлении Трампа был задан на фоне новостей из Вашингтона, где спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента президента. По мнению демократов, Трамп пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента, который собирается баллотироваться в главы государства. По мнению парламентариев, это является «нарушением целостности выборов».