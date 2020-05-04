Зеленский назвал дату выхода Украины из карантина

На текущей неделе Украины начнет готовиться к выходу из карантина. Ограничительные меры будут действовать до 11 мая, но правительство готовит решение по безопасному выходу из карантина, нацеленное на предпринимателей и потребителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.

Зеленский подчеркнул, что отсутствие критического числа заразившихся является следствием своевременных карантинных мероприятий, поэтому ограничительные меры сохранятся до 11 мая.

«Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина — закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей — мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», — уточнил Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о разработке алгоритмов безопасного открытия торговых точек (кроме торговых центров), салонов красоты и автосалонов, библиотек и музеев, а также прочих заведений общественного посещения.

Возможно, будут открыты летние площадки ресторанов и кафе.

Зеленский также записал видеообращение к украинцам, в котором сообщил о необходимости проведения второго этапа медицинской реформы. Президент Украины рассказал о создании рабочей группы, которая под руководством Минздрава будет анализировать ситуацию. Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины признать допущенные ранее ошибки и исправить их.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что от новой коронавирусной инфекции могут погибнуть 1,2 миллиона граждан Украины.