Мир 02 августа 2023, 22:19 Зеленский назвал ближайшие полгода важнейшими для Украины Зеленский заявил, что ближайшие полгода будут важнейшими для Украины Официальный сайт Президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский назвал ближайшие полгода важнейшими для страны, потому что у партнеров киевского режима стартует новый политический сезон. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сейчас — самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон», — написал глава киевского режима.

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По мнению Зеленского, этот период должен стать «таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны». Он считает, что у страны есть время для того, чтобы подготовиться к происходящему. А сентябрь–декабрь, заверил президент, станет временем ответственных решений для Украины и всей Европы.

Бывший пресс-секретарь Североатлантического альянса Джейми Шиа заявлял, что представители киевского режима своими требованиями нарастить поставки вооружений только оттолкнут от себя западных партнеров, которые не смогут перекрыть дефицит.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин призвал Зеленского приступить к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, прощальное контрнаступление должно подтолкнуть главу киевского режима к дипломатии.