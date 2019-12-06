Зеленский назвал безопасность условием амнистии в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский признал возможность амнистии на Донбассе при условии установления безопасности и появления возможности для проведения выборов в регионе.

Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

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«Когда мы увидим после „норманди“, что у нас есть такая возможность, что выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на этой территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии, амнистии людей, у которых нет рук в крови», — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что закон об амнистии уже принят Радой, но пока им не подписан, и в силу не вступил.

МИД Украины ранее заявил, что все законы об амнистии в рамках минских соглашений уже приняты. Но применяться начнут только после выборов на Донбассе. В ответ представители самопровозглашенный Луганской республики (ЛНР) обвинили Киев во лжи.

Кроме того, пункт об амнистии в минских договоренностях идет раньше тезиса о проведении выборов. Эксперты утверждают, что провести выборы до амнистии не удастся.