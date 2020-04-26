Зеленский назвал аварию на Чернобыльской АЭС предостережением на будущее

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Он заявил, что эта трагедия послужила не только уроком, но и стала предостережением на будущее.

Взрыв на четвертом блоке станции произошел в ночь на 26 апреля 1986 года — ровно 34 года назад. Память ликвидаторов, которые боролись с последствиями взрыва реактора, почтил Владимир Зеленский. Его слова процитировал официальный Telegram-канал президента Украины.

Чернобыльская катастрофа — это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее Владимир Зеленский

Украинский лидер подчеркнул, что в этот день люди «склоняют головы перед светлой памятью героев», которые спасли мир от радиационной опасности. Он выразил благодарность ликвидаторам, а также тем людям, которые сейчас обеспечивают восстановление и развитие загрязненных радиацией территорий. Ведь они также оберегают эти земли от новых бедствий.

Зеленский уверен, что решить глобальные проблемы современного мира можно лишь благодаря международной солидарности и слаженной работы для лучшего будущего как сегодняшнего, так и следующих поколений. Президент Украины подчеркнул, что земля — колыбель и дом для всего человечества, а значит ответственность за ее сохранение лежит на каждом и является общим долгом для всех наций мира.

С 4 апреля в Чернобыле начались лесные пожары. Огонь подошел на опасное расстояние к радиоактивным могильникам, которые остались после аварии на атомной электростанции.