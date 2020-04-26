    26 апреля 2020, 13:33

    Зеленский назвал аварию на Чернобыльской АЭС предостережением на будущее

    Нина Петлинова

    Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Он заявил, что эта трагедия послужила не только уроком, но и стала предостережением на будущее.
    Зеленский назвал аварию на Чернобыльской АЭС предостережением на будущее

    Взрыв на четвертом блоке станции произошел в ночь на 26 апреля 1986 года — ровно 34 года назад. Память ликвидаторов, которые боролись с последствиями взрыва реактора, почтил Владимир Зеленский. Его слова процитировал официальный Telegram-канал президента Украины.

    Чернобыльская катастрофа — это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее

    Владимир Зеленский

    Украинский лидер подчеркнул, что в этот день люди «склоняют головы перед светлой памятью героев», которые спасли мир от радиационной опасности. Он выразил благодарность ликвидаторам, а также тем людям, которые сейчас обеспечивают восстановление и развитие загрязненных радиацией территорий. Ведь они также оберегают эти земли от новых бедствий.

    Зеленский уверен, что решить глобальные проблемы современного мира можно лишь благодаря международной солидарности и слаженной работы для лучшего будущего как сегодняшнего, так и следующих поколений. Президент Украины подчеркнул, что земля — колыбель и дом для всего человечества, а значит ответственность за ее сохранение лежит на каждом и является общим долгом для всех наций мира.

    С 4 апреля в Чернобыле начались лесные пожары. Огонь подошел на опасное расстояние к радиоактивным могильникам, которые остались после аварии на атомной электростанции.