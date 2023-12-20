Мир 20 декабря 2023, 12:36 Зеленский назначил своего нового представителя в Раде Зеленский назначил депутата Галину Михайлюк своим представителем в Раде Keystone Press Agency / Global Look Press

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Новым представителем президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде стала депутат от фракции «Слуга Народа» Галина Михайлюк. Такой указ появился на сайте офиса украинского лидера.

«Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной раде Украины», — указали в тексте документа.

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Ранее пост представителя президента Украины в парламенте занимал Федор Вениславский. Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении 7 декабря. Официально причины отставки не назывались.

Депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале объяснил, что Вениславский неоднократно выступал с несогласованными с офисом президента заявлениями. По его словам, к решению об отставке стало заявление Вениславского об электронных повестках.

Галина Михайлюк в Верховной раде занимает пост заместителя главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме того она является членом украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО и входит в депутатскую группу по международным связям с Японией, Норвегией, Сингапуром, Канадой, Катаром и Австралией.