Мир 26 декабря 2022, 12:27 Зеленский назначил сексолога послом в Болгарии — СМИ «Украинская правда»: послом Украины в Болгарии стала сексолог Илащук

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост посла страны в Болгарии сексолога без дипломатического опыта Олесю Илащук. О появлении соответствующего указа написало издание «Украинская правда».

Уточняется, что в документе не указывается предыдущее место работы Илащук. По информации местных СМИ, она выпускница Черновицкого университета и Украинского гештальт-института. В соцсетях Олеси Илащук в графе «Работа» написано, что она клинический психолог, гештальт-терапевт и сексолог-консультант. На государственных должностях она, судя по всему, не работала.

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Ранее украинское Госагентство по вопросам кино сделало генеральным директором Национального центра Александра Довженко Юлию Каждан — по данным СМИ, у нее не было опыта работы в индустрии, зато она трудилась кинологом и была гипнотизером. Вскоре после акций протеста, устроенных ее коллегами, Каждан ушла с поста, объяснив, что подверглась угрозам и буллингу.

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