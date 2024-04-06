06 апреля 2024, 00:44
Зеленский назначил нового замкома Нацгвардией
Зеленский назначил Владимира Гордийчука замкомандующим Нацгвардией
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Гордийчука новым заместителем командующего Национальной гвардией. Указ опубликовали на официальном сайте украинского главы.
«Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины», — указано в документе.
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До этого назначений Гордийчук занимал должность начальника Центрального территориального управления Нацгвардии Украины. Гордийчук имеет звание генерал-лейтенанта, был участником участника так называемой АТО в ЛНР, за что был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Перестановки во властных структурах на Украине призваны зачистить руководящий аппарат от противников. Кадровые перестановки произошли по инициативе главы офиса президента Андрея Ермака.
Владимир Зеленский
Украина
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