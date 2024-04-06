Мир 06 апреля 2024, 00:44 Зеленский назначил нового замкома Нацгвардией Зеленский назначил Владимира Гордийчука замкомандующим Нацгвардией Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Гордийчука новым заместителем командующего Национальной гвардией. Указ опубликовали на официальном сайте украинского главы.

«Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины», — указано в документе.

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До этого назначений Гордийчук занимал должность начальника Центрального территориального управления Нацгвардии Украины. Гордийчук имеет звание генерал-лейтенанта, был участником участника так называемой АТО в ЛНР, за что был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Перестановки во властных структурах на Украине призваны зачистить руководящий аппарат от противников. Кадровые перестановки произошли по инициативе главы офиса президента Андрея Ермака.