Мир 09 июля 2023, 07:26 Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины «Страна.ua»: Владимир Зеленский назначил Пивненко новым командующим Нацгвардией Украины РИА «Новости»

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Новым командующим Нацгвардией Украины стал Александр Пивненко, указ о его назначении утвердил президент страны Владимир Зеленский. Об этом написало издание «Страна.ua».

Назначение произошло в торжественной обстановке во Львове. В марте 2023 года полковник Пивненко стал обладателем звания героя Украины.

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Офицер известен тем, что командовал 3-й бригадой специального назначения Нацгвардии, которая принимала активное участие за город Артемовск в Донецкой Народной Республике.

Зеленский в мае назначил Олега Кипера новым руководителем Одесской областной военной администрации. Кроме того, в марте он отправил в отставку глав военных администраций трех регионов — подконтронтрольной Киеву части ЛНР, Хмельницкой и Одесской областей.