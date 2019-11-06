Зеленский назначил юриста из США внештатным советником
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Эндрю Романа Мака своим внештатным советником. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт лидера Украины.
Согласно документу, Эндрю Роман Мак назначен советником украинского президента вне штата. Известно, что юрист занимается сопровождением международных сделок с участием США, стран СНГ, Украины и является экспертом в области сделок по слиянию и поглощению и в области корпоративного и антимонопольного права.
«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата», — сообщается в подписанном документе.
По информации украинских СМИ, Эндрю Роман Мак также обладает свидетельством адвоката на Украине и в США и состоит в Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.