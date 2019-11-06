Зеленский назначил юриста из США внештатным советником

Согласно документу, Эндрю Роман Мак назначен советником украинского президента вне штата. Известно, что юрист занимается сопровождением международных сделок с участием США, стран СНГ, Украины и является экспертом в области сделок по слиянию и поглощению и в области корпоративного и антимонопольного права.

«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата», — сообщается в подписанном документе.

По информации украинских СМИ, Эндрю Роман Мак также обладает свидетельством адвоката на Украине и в США и состоит в Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.