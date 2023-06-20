Мир 20 июня 2023, 13:51 Зеленский наврал о судьбе Залужного и Буданова Экс-советник Кучмы Соскин: президент Зеленский скрыл информацию о Залужном и Буданове Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский соврал, что главком Вооруженных сил Валерий Залужный и глава разведки Кирилл Буданов живы. Это доказало, что верить ему нельзя, заявил на своем YouTube-канале советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин. Его процитировал RT.

«Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых. <…> А раз не показываете, значит, врете», — сказал он.

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Политолог заявил, что если бы они остались в живых, украинское правительство не стало бы их скрывать, и показало публике. Однако этого не произошло, а Владимир Зеленский настоял, что они продолжили исполнять свои обязанности. Олег Соскин предположил, что он лишь сыграл свою роль и солгал. Этот случай, по его словам, укрепил плохую репутацию украинского президента.

Во время ракетного удара по штаб-квартире украинской разведки в Киеве Кирилл Буданов получил тяжелое ранение и умер, не приходя в сознание. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива узнал об этом от посольства Украины в Германии и заявил, что киевский режим продолжит замалчивать информацию о смерти чиновника.

Исчезновение Валерия Залужного заметили в мае. По одной из версий, он получил черепно-мозговую травму во время удара по контролируемой киевским режимом части Херсонской области. Минобороны Украины 19 июня показало видео, на котором главком ВСУ побывал в горячих точках.