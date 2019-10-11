Зеленский нашел странным отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

Украинский президент Владимир Зеленский считает странным, что сейчас нет прямых перелетов между Украиной и Россией. По его словам, это негативно сказывается на бизнесе.

Названы условия для возобновления авиасообщения между Россией и Украиной Подробнее

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании», — заявил Зеленский. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, такая ситуация не выгодна Украине. Ведь из-за отсутствия авиасообщения «банкротятся наши (украинские — прим. ред.) компании». По его мнению, чтобы контакты возобновились, в первую очередь, этого должны захотеть люди.

«Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. (…) К сожалению, этого пока не произошло», — заметил украинский лидер. Об этом написал «Интерфакс».

Россия и Украина прекратили авиасообщение между странами в октябре 2015 года. Это произошло по инициативе Киева.

Ранее эксперт комитета по транспорту Госдумы, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «360», что для решения проблемы с авиаперелетами нужна политическая воля Украины. Если авиасообщение возобновится, Москва поставит определенные условия. Они будут касаться безопасности полетов. Эксперт отметил, что спрос на авиаперевозки между двух странами остается высоким.