Мир 30 декабря 2022, 12:49 Зеленский нашел нового спонсора для восстановления Украины ТАС: компания BlackRock займется привлечением средств для восстановления Украины piqsels

Читать 360tv в

Сбором средств на восстановление Украины займется Международная инвестиционная компания BlackRock. Об этом в журнале The American Conservative написал обозреватель Брэдли Девлин.

Однако автор предупредил, что за услуги компании будут платить простые американцы.

Реклама

«И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке, а война — это дорогое мероприятие. Конечно же, Вашингтон, но деньгами американских налогоплательщиков», — написал он.

Реклама

Девлин напомнил, что Джо Байден и Владимир Зеленский заключили соглашение о взаимопонимании, в рамках которого компания BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины.

США продолжает спонсировать Украину. Ранее Белый дом уже выделил один миллиард долларов Украине. Эти средства пойдут на военные нужды. Президент Байден назначил ответственным за распределение средств государственного секретаря Энтони Блинкена.

Другие страны также оказывают поддержку киевскому режиму. Великобритания сообщила, что поставила более тысячи металлодетекторов и сто наборов для обезвреживания бомб. В Минобороны Британии уточнили, что это последняя помощь Украине в уходящем году, но в 2023 году поддержка продолжится.