Мир 28 апреля 2023, 06:19 Зеленский нарушил главное предвыборное обещание о России Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: Зеленский нарушил обещание улучшить отношения с Россией РИА «Новости»

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Во время предвыборной кампании будущий президент Украины Владимир Зеленский обещал наладить отношения с Россией и стабилизировать ситуацию в Донбассе. Однако в результате он не выполнил ни один из этих пунктов, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube бывший аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн. Его процитировал RT.

«Когда Зеленский баллотировался в президенты, он сделал акцент на улучшении отношений с Россией. Он получил абсолютное большинство голосов, результаты были очевидными», — сказал он.

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Аналитик посчитал, что именно благодаря акценту в своей программе на России Владимир Зеленский победил на выборах в 2019 году. Очков актеру добавили и его заявления о Донбассе — он пообещал стабилизировать ситуацию и попросил националистические батальоны уйти с этой территории. Боевики не восприняли его призыв всерьез, но избиратели отдали свои голоса. Однако впоследствии, по словам Реймонда Макговерна, президент не выполнил своих обещаний.

Он предупредил Владимира Зеленского об опасной стратегии. Президент, по словам американского аналитика, ходит по лезвию ножа, пытаясь одновременно угодить странам НАТО и нацистам у власти на Украине.

В октябре 2022 года украинский лидер официально запретил переговоры с Россией. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности их проведения.