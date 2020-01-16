Зеленский направил на доработку законопроект о децентрализации Украины

По данным информагентства, Зеленский отозвал документ после встречи с зампредом партии «Слуга народа», в ходе которой обсуждались вопросы, касающиеся последнего этапа этой реформы.

Уточняется, что законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» предполагает изменение административно-территориального устройства страны и введение института префекта.