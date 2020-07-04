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    04 июля 2020, 16:39

    Зеленский напомнил России о независимости Украины

    Алена Макаренко

    Украина — независимая страна, поэтому никто на международной арене не имеет права от нее ничего требовать. Это касается и России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщил «Интерфакс-Украина».

    «Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой», — заявил украинский лидер.

    Так Зеленский отреагировал на сообщение, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса.

    Глава государства пока еще не готов прокомментировать итоги встречи помощников лидеров «нормандской четверки», которая прошла накануне в формате видеоконференции.

    «Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать», — добавил Зеленский.

    Президент еще не обсуждал этот вопрос детально с руководителем своего аппарата Андреем Ермаком, отметил «Царьград».

    Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Киев не дал внятного ответа по поводу изменений в законодательство, позволяющих закрепить за Донбассом особый статус.

    Ермак после этого сообщил, что на переговорах удалось выработать консолидированную позицию. По его словам, Россия взяла паузу для ответа.

    Встреча в нормандском формате длилась 11 часов. На ней собрались представители Украины, Франции, Германии и России.