Зеленский напомнил России о независимости Украины
«Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой», — заявил украинский лидер.
Так Зеленский отреагировал на сообщение, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса.
Глава государства пока еще не готов прокомментировать итоги встречи помощников лидеров «нормандской четверки», которая прошла накануне в формате видеоконференции.
«Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать», — добавил Зеленский.
Президент еще не обсуждал этот вопрос детально с руководителем своего аппарата Андреем Ермаком, отметил «Царьград».
Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Киев не дал внятного ответа по поводу изменений в законодательство, позволяющих закрепить за Донбассом особый статус.
Ермак после этого сообщил, что на переговорах удалось выработать консолидированную позицию. По его словам, Россия взяла паузу для ответа.
Встреча в нормандском формате длилась 11 часов. На ней собрались представители Украины, Франции, Германии и России.