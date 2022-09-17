Зеленский напомнил Германии о нацистском прошлом | 360°

Мир 17 сентября 2022, 10:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Зеленский напомнил Германии о нацистском прошлом Reuters: Зеленский связал отказ Германии поставлять вооружение ВСУ с ее нацистским прошлым Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский связал нежелание Германии поставлять украинской армии вооружение с психологическими ограничениями, которые испытывают власти страны. В беседе с агентством Reuters он объяснил, что немцы загнали себя в рамки из-за нацистского прошлого государства.

«Из-за нацистского прошлого у Германии есть внутренние барьеры для поставок оружия Украине», — сказал Зеленский.

Реклама

Украинский лидер отметил, что транзит оружия из Германии жизненно важен для его страны. Киевский режим рассчитывает и на поставки вооружений из арабских стран и Азии.

Реклама

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что страна не отправит на Украину тяжелое вооружение из-за вероятной атаки из него по российским городам.

По его словам, немецкий народ поддерживает украинскую армию, однако никто не хочет еще большей эскалации конфликта двух стран, писало «Утро.ру».

Немецкая газета Die Welt сообщала, что власти США вышли из себя после слов Шольца. Некоторые чиновники из администрации Джо Байдена начали подозревать немецкого канцлера в нелояльности к Украине.

0 0 0 0 0 0