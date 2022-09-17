Зеленский напомнил Германии о нацистском прошлом | 360°

Все новости

Здоровье

17 сентября 2022, 11:41

Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России

Спецоперация

17 сентября 2022, 11:37

Названы версии убийства заместителя мэра Бердянска

Реклама

Мир

17 сентября 2022, 11:22

Польшу уличили в желании получить от России Львовскую область в качестве репараций

Мир

17 сентября 2022, 11:19

НАТО пообещал Украине поддержку даже в условиях зимы

Спецоперация

17 сентября 2022, 11:06

Песков напомнил о военной доктрине России, отвечая на вопрос о ядерном оружии

Мир

17 сентября 2022, 10:57

Киргизия ввела режим ЧС в Баткенской области из-за обстрелов со стороны Таджикистана

Спецоперация

17 сентября 2022, 10:48

Железнодорожная станция в Запорожской области получила повреждения из-за ракетного удара ВСУ

Спецоперация

17 сентября 2022, 10:43

Взрыв ЛЭП произошел в Мелитополе

Мир

17 сентября 2022, 10:40

Зеленский напомнил Германии о нацистском прошлом

Мир

17 сентября 2022, 10:40

Зеленский напомнил Германии о нацистском прошлом

Reuters: Зеленский связал отказ Германии поставлять вооружение ВСУ с ее нацистским прошлым

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский связал нежелание Германии поставлять украинской армии вооружение с психологическими ограничениями, которые испытывают власти страны. В беседе с агентством Reuters он объяснил, что немцы загнали себя в рамки из-за нацистского прошлого государства.

«Из-за нацистского прошлого у Германии есть внутренние барьеры для поставок оружия Украине», — сказал Зеленский.

Реклама

Украинский лидер отметил, что транзит оружия из Германии жизненно важен для его страны. Киевский режим рассчитывает и на поставки вооружений из арабских стран и Азии.

Реклама

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что страна не отправит на Украину тяжелое вооружение из-за вероятной атаки из него по российским городам.

По его словам, немецкий народ поддерживает украинскую армию, однако никто не хочет еще большей эскалации конфликта двух стран, писало «Утро.ру».

Немецкая газета Die Welt сообщала, что власти США вышли из себя после слов Шольца. Некоторые чиновники из администрации Джо Байдена начали подозревать немецкого канцлера в нелояльности к Украине.

Германия

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама