Зеленский намерен добиться конкретики по обмену пленными на саммите «в нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что хочет обсудить на встрече в «нормандском формате» конкретные сроки обмена пленными. По его словам, в этом вопросе должно быть больше конкретики.

«Есть такое словосочетание, которое озвучивают в различных СМИ, как „обмен всех на всех“. Оно волнует всех: меня лично, наше правительство, общество. Важный вопрос: „Когда?“ Для меня ответ — это конкретные сроки, в ближайшее время», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии в Киеве, его цитирует пресс-служба главы государства.

Он сказал, что хотел бы обсудить в нормандском формате также ряд вопросов, связанных с безопасностью, гуманитарными и социальными проблемами, а также поднять тему выборов. По словам Зеленского, нужно начать разговор о местных выборах в Донбассе.

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Встреча глав государств «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) должна пройти в Париже 9 декабря. Участие в переговорах подтвердили в Кремле, а также в Елисейском дворце и в кабмине ФРГ.

Украина проводит военную операцию на юго-востоке страны с апреля 2014 года. Киев сражается с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота. Для урегулирования конфликта в июне 2014 года был создан «нормандский формат».