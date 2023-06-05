Мир 05 июня 2023, 19:59 Зеленский намекнул Великобритании на усиление украинской ПВО Зеленский попросил главу МИД Великобритании усилить ПВО Украины U.S. Department of Defense

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Владимир Зеленский обратился с просьбой к главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли об усилении украинской системы ПВО. Информация о беседе сторон появилась на сайте президента Украины, уточнил ТАСС.

В сообщении пресс-службы указано, что Зеленский во время встречи указал, что Украине требуется быстрое и существенное усиление систем противовоздушной обороны.

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В качестве аргумента президент Украины указал на то, что удары ВС России по инфраструктуре страны усилились в последнее время.

«В период, когда происходит большая эскалация, <…> когда у нас нет истребителей, нам нужно что-то, чтобы закрыть наше небо», — указал Зеленский.

Видео со встречи с британским министром также опубликовали в Telegram-канале украинского президента.

Во время переговоров стороны также подняли вопросы об ожиданиях Киева от саммита НАТО в Вильнюсе, продвижении так называемой «формулы мира», а также конференции по восстановлению Украины, которая запланирована в Лондоне на 21–22 июня.