Мир 25 декабря 2022, 22:11 Зеленский намекнул на мрачную судьбу Украины в рождественском обращении Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Украины в рождественском обращении Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с довольно мрачным рождественским обращением к нации. От его речи веяло пессимизмом и отчаянием, заявил обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд.

Он отметил, что украинский лидер записывает видеообращения каждый вечер. Зеленский рассказывает о боевых действиях.

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«Его речь в канун Рождества была скорее мрачной, чем оптимистичной. <…> Он сказал, что праздничный ужин не будет теплым и что за столом в этом году могут быть свободные места. Зеленский сказал о потере любви, надежды и даже самого себя», — написал автор материала.

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По его словам, выступление президента Украины оставило горький привкус и веяло некоторым отчаянием.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинские власти подготовить план о вхождении страны в состав России. Так он ответил на заявление главы офиса украинского лидера Андрея Ермака о том, что в 2023 году страна одержит победу и вернет себе Крым. Эти слова депутат назвал полной ахинеей.