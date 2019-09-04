  • Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

    04 сентября 2019, 13:07

    Андрей Иванов

    Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября наложил запрет на закон о принудительной химической кастрации педофилов, который накануне поддержали депутаты Рады.
    Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

    Как сообщил официальный сайт украинского парламента, Зеленский получил документ на подпись 22 июля 2019 года и вернул его с предложением в среду, 4 сентября.

    «4 сентября возвращен с предложениями президента. Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в карточке законопроекта.

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    11 июля, во время внеочередного заседания Рады, депутаты поддержали документ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, которое не достигло половой зрелости».

    Этот законопроект подразумевает принудительную кастрацию педофилов химическим путем.

    За принятие документа проголосовали 247 парламентариев, один воздержался, 65 в голосовании не участвовали.

    Химическую кастрацию на законодательном уровне применяют в США, Канаде, Израиле и некоторых странах Европы.