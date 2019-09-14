Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс Украины

Рада не стала отменять действия советских актов на территории Украины Подробнее

Использовать новый избирательный кодекс с открытыми списками предлагал спикер Рады Андрей Парубий. Однако украинский лидер отказался подписывать законопроект. Президент вернул Верховной раде документ со своими предложениями для повторного рассмотрения 13 сентября.

«Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в сообщении.

Зеленский обратил внимание на несоответствие законопроекта конституции Украины. Он также не согласуется с базовыми законодательными актами. Помимо этого глава государства нашел в нем противоречие. Так, в документе декларируется отмена мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. На деле же сохраняются составляющие, характерные для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам. Кроме того, Зеленский поручил доработать документ с технико-юридической точки зрения.

Заткнуть рот неугодным депутатам. Отмену неприкосновенности назвали пиаром Зеленского Подробнее

Избирательный кодекс зарегистрировали в парламенте еще в 2015 году при президенте Петре Порошенко. Однако парламент Украины утвердил его только 11 июля 2019-го. Во втором чтении депутаты рассматривали законопроект больше месяца из-за предложенных более чем 4,5 тысячи поправок. Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук заранее знал, что кодекс примут с нарушением регламента. В связи с этим он понимал: президент отклонит его.

Новый кодекс должен с 1 декабря 2023 года упразднить действующую смешанную систему выборов в Раду. Сейчас 225 мест в парламенте распределяются между партиями, которые преодолели барьер в 5%. При этом еще 199 мест отдают депутатам, избранным в одномандатных округах.

Благодаря документу можно узнать все о подготовке и проведении выборов президента, депутатов, членов местных советов, а также мэров и руководителей сельских администраций.

Если Избирательный кодекс вступит в силу, утратят силу законы «О выборах президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах», «О государственном реестре избирателей», «О центральной избирательной комиссии».