Мир 13 июля 2023, 02:03 Зеленский нахамил главе МИД Британии после обвинения в недостаточной благодарности за оружие Зеленский попросил главу МИД Британии Уоллеса рассказать, как Киеву благодарить Запад YouTube

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Украинский президент Владимир Зеленский язвительно отреагировал на призыв британского главы Минобороны Бена Уоллеса к благодарности со стороны Киева за поставленное западное оружие. Слова руководителя государства привело украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Лидер киевского режима отметил, что не понимает претензии Уоллеса. Украинская сторона, по его словам, всегда была признательна за оказываемую ей военную помощь. Теперь Зеленский в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность. Он попросил британского министра помощи в понимании этой ситуации.

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«Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — сказал президент.

Ранее Уоллес пожаловался, что западные союзники постоянно получают претензии от Украины и новые запросы вооружений. Со своей стороны Киев не благодарит своих сторонников, а только предоставляет им список «как в магазине» с желаемой помощью.