Зеленский наградил Нэнси Пелоси и других политиков орденами Ярослава Мудрого | 360°

Мир 22 октября 2022, 04:13 Зеленский наградил Нэнси Пелоси и других политиков орденами Ярослава Мудрого Глава Украины Зеленский наградил орденами 13 спикеров парламентов стран-партнеров Киева РИА "Новости"

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Глава Украины Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Указ опубликован на сайте украинского президента.

Всего в список награжденных попали 13 человек - спикеры парламентов стран-партнеров Украины.

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Орден, помимо Пелоси, получили спикер эстонского парламента Юри Ратас и председатель сената французсского парламента Жерар Ларше. Кроме этого, наград удостоились представители Польши, Ирландии, Швейцарии, Германии, Норвегии, Северной Македонии, Латвии, Литвы и Хорватии.

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Политиков отметили «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества» и за поддержку Украины. Кроме этого перечисленные персоны, исходя из текста указа, внесли большой вклад в «популяризацию украинского государства в мире».

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал еще один указ - о введении персональных санкций против жены Александра Лукашенко и родственников главы МИД России Сергея Лаврова.