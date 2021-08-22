Зеленский наградил Меркель орденом

Украинский президент Владимир Зеленский вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель орден Свободы. Эту награду дают за заслуги в утверждении суверенитета Украины.

«За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, федерального канцлера Германии», — говорится в указе, который опубликовал сайт Зеленского.

Ранее эту награду получили первый президент Украины Леонид Кравчук, американский лидер Джо Байден, бывший руководитель Франции Франсуа Олланд, финансист и инвестор из США Джордж Сорос, один из лидеров крымско-татарского движения Мустафа Джемилев, константинопольский патриарх Варфоломей и другие.

Меркель прилетела на переговоры с Зеленским в Киев утром 22 августа из Москвы, где встречалась с президентом России Владимиром Путиным. Во время своего выступления она заявила, что Европа в будущем перестанет зависеть от поставок газа, и призвала руководство Украины готовиться к этому.

Визит Меркель в украинскую столицу не обошелся без курьеза: встретить главу немецкого правительства в аэропорт Борисполь приехал мэр Киева Виталий Кличко, однако охрана не пустила его. Градоначальник назвал произошедшее цирком с протоколами и посетовал на проевропейское Министерство иностранных дел.