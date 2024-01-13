Мир 13 января 2024, 04:21 Зеленский надписью на свитере послал сообщение Путину Bild: надпись на свитере Зеленского является посланием Путину IMAGO/Chris Emil Janssen / Global Look Press

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Надпись на свитере президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот пришел на встречу с премьером Эстонии Кайей Каллас, немецкие журналисты газеты Bild интерпретировали как тайное послание российскому лидеру Владимиру Путину. На одежде главы киевского режима газетчики увидели координаты.

Надпись на свитере Зеленского — это координаты 48,3794° и 31,1656°, они соответствуют селу Добровеличковка Кировоградской области Украины. Особенность этого села в том, что там расположен географический центр Украины в границах 1991 года.

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Немецкие журналисты предположили, что таким образом Зеленский отправил российскому лидеру сигнал, что он отказывается признавать какие-либо территориальные уступки.

Зеленский посетил Эстонию 11 января. Там он встретился с президентом Аларом Карисом и премьером Кайей Каллас. Президент Эстонии выступил против ограничений на атаки ВСУ по России.