Мир 24 февраля 2024, 04:28 Зеленский начал торги с Западом за гарантии личной безопасности Заур Смирнов: слова Зеленского о контрнаступлении - это начало торга за гарантии РИА «Новости»

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Заявление Зеленского о готовности ВСУ к проведению новых «контрнаступов» — не что иное, как попытка выторговать у Запада гарантии личной безопасности. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, слова которого процитировало РИА «Новости».

Так он прокомментировал высказывание украинского лидера о подготовке ВСУ к «развитию успеха в Черном море».

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Политическое будущее Зеленского предопределено, он «себя дискредитировал и навсегда запятнал», подчеркнул Смирнов.

Ранее Зеленский сообщил делегации сенаторов США, что без возобновления поддержки с американской стороны Украина проиграет в конфликте.

Кроме того, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что без поддержки США Украине придется самостоятельно решать, на каких направлениях вести боевые действия.