Президент Украины Владимир Зеленский начал подготовку к поездке в США. О планах сообщил офис главы Украины.

«Ведется работа по подготовке визита Владимира Зеленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового президента США», — привел ТАСС слова заместителя руководителя Офиса Игоря Жовквы.

Накануне состоялся телефонный разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем Америки. А Зеленский планирует вскоре поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом.

Связь с администрацией американского лидера уже налажена, добавили в офисе главы Украины.

Дата запланированного мероприятия не раскрывается, отметила «Русская планета». Однако известны темы беседы лидеров двух стран. В частности, Зеленский намерен больше привлечь США к переговорам по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и «деоккупации» Крыма. Также стороны затронут экономическое сотрудничество.

По словам Жовкву, Байден тоже посетит Украину, но позднее.