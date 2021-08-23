Зеленский начал «обратный отсчет времени до освобождения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня стартует «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Он обещал, что сделает все возможное для возвращения Крыма.

Об этом Зеленский заявил во время саммита «Крымская платформа» в Киеве.

«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы возвратить себе Крым. Для этого будут использовать все возможные дипломатические, политические и юридические средства Он также выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров».

По словам Зеленского, Киев нуждается в поддержке на международном уровне по вопросу возвращения Крыма. Он подчеркнул, что понимает — самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым.