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    23 августа 2021, 13:05

    Зеленский начал «обратный отсчет времени до освобождения Крыма»

    Нина Петлинова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня стартует «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Он обещал, что сделает все возможное для возвращения Крыма.

    Зеленский начал «обратный отсчет времени до освобождения Крыма»

    Об этом Зеленский заявил во время саммита «Крымская платформа» в Киеве.

    «С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», — отметил он.

    Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы возвратить себе Крым. Для этого будут использовать все возможные дипломатические, политические и юридические средства Он также выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров».

    По словам Зеленского, Киев нуждается в поддержке на международном уровне по вопросу возвращения Крыма. Он подчеркнул, что понимает — самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым.