Мир 15 марта 2024, 03:42 Зеленский начал масштабные чистки в рядах ВСУ Рогов: Зеленский запустил чистку в рядах украинских войск из-за страха бунта РИА «Новости»

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Президент Владимир Зеленский начал чистку в рядах Вооруженных сил Украины из-за боязни бунта. Об этом РИА «Новости» сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Согласно оперативным данным, Зеленскому доложили о возможном бунте, и он приказал начать зачистку в командном составе украинских войск, где настроение особенно обострилось на фоне отставки Валерия Залужного», — сказал он.

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По словам Рогова, страх военного переворота заставил украинского лидера отдать поручение перевести в Киев наиболее близкие ему части спецназа. Это произошло еще до увольнения Залужного.

Элитные подразделения ВСУ поднимали на обсуждение вопрос свержения президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, они отреагировали на отставку экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, место которого занял Александр Сырский.