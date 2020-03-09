Зеленский начал искать замену «вечному» Авакову

«МВД — это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта… Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно (и это правда), у Владимира Зеленского до сих пор нет кандидата, который мог бы полноценно гарантировать, что все будет в порядке», — отметила депутат. Развернутое интервью, которое она дала программе «Перекрестный допрос», опубликовал украинский «24 канал».

По словам Кравчук, Авакова могут заменить. Однако это произойдет только в том случае, если главе МВД найдут достойную и адекватную замену.

Во фракции решили так: вначале они найдут Авакову заместителя. Если замминистра будет справляться со своими обязанностями, его (или ее) будут постепенно готовить на должность главы ведомства.

«Вечных людей нет нигде», — заметила Кравчук.

Украинские эксперты неоднократно отзывались об Авакове именно как о «вечном» силовом министре. Аргументы при этом звучали разные. В частности, знающие украинскую политику изнутри подчеркивают, что под началом главы МВД находится фактически альтернативная армия в несколько сотен тысяч человек и что ему подчиняются в том числе добробаты украинских националистов, готовые на все. Пост главы МВД Аваков занял по итогам киевского Майдана — государственного переворота 2014 года, который привел к войне на востоке Украины.