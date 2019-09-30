Зеленский начал готовиться к визиту в США

Захарова назвала «опасными» переговоры с США после опубликованной стенограммы Подробнее

«На сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита», — сказал Ермак.

При этом помощник Зеленского не назвал точной даты его поездки в США.

Президент Украины и его американский коллега Дональд Трамп уже проводили переговоры 25 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они затронули тему Донбасса и сотрудничества между странами.

Перед этим спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что стороны обсуждают конкретную дату официального визита Зеленского, которую объявят в скором времени. По словам украинского главы, переговоры должны были пройти в Вашингтоне еще в сентябре.

Сейчас в США демократы запустили процедуру импичмента Трампа. Причиной послужила опубликованная стенограмма его разговора с Зеленским. Американского президента обвинили в требовании от иностранного государства вмешаться в президентские выборы в 2020 году. В свою очередь, Трамп все претензии отрицает.