Мир 24 ноября 2023, 01:44 Зеленский начал готовиться к побегу с Украины Военный политолог Иванников: Зеленский сбежит с Украины в женской одежде РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский задумал план побега из страны на фоне обострения конфликта с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом Ura.ru рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» Олег Иванников.

«По информации польской разведки, Зеленский готовит план побега из Киева. В случае обострения конфликта с Залужным события могут развиваться молниеносно», — сказал он.

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По словам политолога, у главкома ВСУ есть очень серьезные административные военные ресурсы, способные силовыми методами «вышвырнуть Зеленского из офиса». Сейчас украинский лидер чувствует колоссальнейшее давление, как «крыса под лопатой».

Иванников выразил уверенность, что сейчас Зеленский рассматривает несколько вариантов побега, среди них есть план отправиться в Соединенные Штаты. Для этого глава киевского режима может «сбрить свою бороденку и переоденется в медицинскую сестру».

Бывший советник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что после разгрома ВСУ Зеленский попробует скрыться в Вильнюсе.