Мир 30 ноября 2023, 14:37 Зеленский на встрече со студентами рассказал об истинных перспективах Украины в НАТО Президент Зеленский заявил, что сомневается во вступлении Украины в НАТО President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

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Укрепление национальной безопасности стало приоритетной задачей властей Украины. Однако неизвестно, как в будущем сложатся обстоятельства и вступит ли страна в НАТО. Президент Владимир Зеленский заявил об этом студентам в Николаеве. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Президент встретился 29 ноября со студентами трех николаевских вузов и ответил на их вопросы. Его спросили об укреплении национальной безопасности Украины. Владимир Зеленский заявил, что оно стало приоритетной задачей государства. Он сказал, что страна стремится в НАТО, но до сих пор не знает, вступит ли в него.

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«А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», — произнес он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом альянса в случае поддержки всех его членов и соблюдения необходимых условий. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что ее вступление в НАТО приведет к третьей мировой войне.