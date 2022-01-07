Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский решил поздравить жителей страны с Рождеством, стоя на сноуборде. Он снял на видео, как катится по склону с улыбкой. Ролик появился в его Instagram.

«Наши горы. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества!» — сказал украинский президент.

Из-за того, что Зеленский снимал себя на фронтальную камеру снизу, на кадрах некоторые пользователи его не сразу узнали. Были и те, кто с иронией заметил, что у президента изменилось лицо и, вероятно, это произошло не потому, что он живет на прожиточный минимум. Среди критически настроенных подписчиков некоторые отметили, что такое времяпрепровождение не самый лучший вариант, учитывая обострение ситуации на границе.

«Заработался, решил отдохнуть. Опять…» — написал один из пользователей. Другой участник обсуждения заметил, что Зеленский хотя бы отдыхает не на Мальдивах, «как некоторые раньше». Среди многочисленных комментариев было много ответных поздравлений.