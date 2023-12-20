Мир 20 декабря 2023, 16:39 Зеленский на пресс-конференции «заткнул» журналистку из-за ее вопросов Зеленский на пресс-конференции отчитал журналистку из-за ее вопросов President Of Ukraine / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, состоявшейся в Киеве 19 декабря, набросился на журналистку. Ему не понравилось, что сотрудница СМИ задает «общие вопросы» об украинском руководстве.

«Назовите какую-нибудь партию, кто может быть премьер-министром?» — поинтересовался Зеленский.

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Журналистка сказала, что в любой партии можно найти достойную кандидатуру на пост главы правительства. Президенту Украины не понравился ее ответ, и он тут же вспылил.

«Если вы хотите ответ получить и знаете, как помочь Украине, не говорите общие вещи, ставьте вопрос конкретно», — заявил он.

Зеленский напомнил, что из-за сложной экономической ситуации в стране ему нужно сократить правительство.

На пресс-конференции президента Украины также присутствовали представители зарубежных СМИ. Корреспондент турецкого государственного агентства Anadolu задал ему вопрос на русском языке, но тот ответил по-украински.

В МИД России объяснили поведение Зеленского «потаканием» украинским националистам, которые клеймят все, что связано с русским языком. При этом до прихода к власти Зеленский называл себя русскоговорящим и выступал за двуязычие на Украине.